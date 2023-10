Elektroauto mit 2 Rädern ist ein riesiges Hoverboard

Der Hoverboard-Erfinder Shane Chen hat seine neueste Innovation enthüllt. Er bezeichnet SHANE als erstes E-Auto auf 2 Rädern, das für den täglichen Gebrauch gedacht ist. Es sei sowohl für den Stadtverkehr als auch für die Autobahn geeignet.

Obwohl es auf dem ersten Blick nicht so aussieht, bietet das Elektrofahrzeug 5 Erwachsenen Platz. Sobald sich das Fahrzeug in Bewegung setzt, verlagert sich sein Schwerpunkt. Dieser wirke dem Antriebs- und Bremsmoment entgegen, um das Fahrzeug in Balance zu halten, heißt es auf der Website des Entwicklers.

