Ein Ring, sich zu knechten: Smart Rings erleben einen Boom

Fitnesswerte wie den eigenen Puls, Körpertemperatur, Sauerstoffsättigung bei Tag und bei Nacht zu erheben und zu analysieren, liegt schon länger im Trend. Am Körper tragbare Geräte (Wearables) wie Smartwatches und Fitnesstracker für das Handgelenk verkaufen sich gut. Die zunehmende Miniaturisierung ermöglicht es, winzige Mikrocontroller, Sensoren und Antennen in Ringen unterzubringen, die äußerlich von Modeschmuck kaum unterscheidbar sind.

Zum Trainieren und Bezahlen

Smarte Ringe können vieles, was größere Wearables auch können, fallen aber weniger auf und lenken Trägerinnen und Träger weniger leicht ab. Die meisten Produkte, die es derzeit am Markt gibt, dienen dem Überwachen der eigenen Gesundheit. Sie kommunizieren mit eigenen Apps für das Smartphone und protokollieren sportliche Aktivitäten, den Schlafverlauf, die Herzgesundheit und Stressniveaus. Aufgrund der vorliegenden Werte bekommt man bei vielen Anbietern individuelle Tipps, um die Trainingsleistung zu verbessern oder das mentale Wohlbefinden zu steigern. Mit smarten Ringen sind aber auch andere Dinge möglich, etwa die Integration von NFC-Chips zum kontaktlosen Bezahlen. Auch Zutrittskarten zu Gebäuden lassen sich so ersetzen.

Es gibt Ringe, mit denen man Geräte im vernetzten Haushalt per Handgeste steuern kann. Eine Fingerbewegung reicht dann etwa, um das Licht daheim auszuschalten. Auch die Romantik kommt nicht zu kurz. Der in Tschechien entwickelte HB Ring zeichnet den eigenen Puls auf und überträgt ihn per Smartphone-App an geliebte Menschen. Die können dann auf dem Display oder durch Vibrationen des Mobiltelefons jederzeit den Herzschlag ihres Partners aufrufen. Auf Wunsch ist der HB Ring auch in echtem Gold erhältlich. Das hat natürlich seinen Preis. Je nach Design zahlt man bis zu 1375 Euro. Die Aufbewahrungsbox mit eingebautem Akku erscheint im Pianolack und bettet den smarten Ring auf Samt.