Werden KI-Wearables wie Rabbit R1 das Smartphone ersetzen?

Alexa zum Anstecken

Möglich wird das dank technischer Fortschritte im Bereich KI. Im Grunde ist Rabbit R1 mit Alexa und Google Assistant vergleichbar: Man spricht mit dem Gerät und es tut dann, was man möchte – zumindest im Idealfall.

Bereits im Vorjahr wurde ein ähnliches Gerät angekündigt, der „Ai Pin“ von der Firma Humane, die von früheren Apple-Angestellten gegründet wurde. Dieser funktioniert ähnlich wie R1: Der Ai Pin wird auf Brusthöhe an der Kleidung befestigt und kann über Sprachbefehle gesteuert werden. Das Gerät kann dann zum Beispiel auf Reisen Übersetzungen in eine andere Sprache durchführen. Der Ai Pin verfügt über einen Lautsprecher, über den er kommuniziert. Außerdem kann er Text und Symbole in die Hand des Trägers projizieren (siehe Bild rechts). Zudem kann der Pin die Umgebung durch eine Kamera visuell analysieren – so soll er etwa Nahrungsmittel erkennen und sagen können, welche Nährstoffe und wie viele Kalorien diese enthalten.