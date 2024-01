Microsofts Copilot gibt es jetzt als kostenpflichtige Pro-Version

Microsofts Copilot, der auf dem KI-Chatbot ChatGPT basiert, gibt es ab sofort in einer kostenpflichtigen Abo-Version. Das Programm ist für Power-User*innen, Kreative und Unternehmen aller Größe ausgelegt und kostet 22 Euro pro Monat pro User*in.

KI für Officeprogramme

Erst im November veröffentlichte Microsoft ihre KI für Unternehmen, jetzt weiten sie die Verfügbarkeit aus. Wer bereits Microsoft 365 Single und Family abonniert hat, kann sich um 22 Euro pro Monat den Copiloten in Office-Programmen dazukaufen. Dieser kann etwa PowerPoint-Folien aus Text-Eingaben generieren und Texte in Word nach bestimmten Wünschen umformulieren oder zusammenfassen. In Outlook hilft der Copilot dabei, E-Mails zu sortieren und zu verfassen, in Excel generiert der Copilot Diagramme.