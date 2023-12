Kostenloser KI-Chatbot fürs iPhone: Microsoft Copilot für iOS

Erst kürzlich hat Microsoft seine App Copilot für Android veröffentlicht. Jetzt ist eine Variante für iOS erschienen. Damit können iPhone- und iPad-Besitzer*innen die KI-Anwendung nutzen.

Microsofts Copilot ist ein KI-Chatbot. Er basiert auf OpenAIs aktueller Version GPT-4. Auch Bilder können auf Wunsch generiert werden. Dazu wird das Modell Dall-E 3 genutzt, das ebenfalls von OpenAI stammt.

Copilot ist gratis

Die App von Microsoft kann kostenlos genutzt werden. ChatGPT, der offizielle Chatbot von OpenAI, kann nur mit der älteren Version GPT-3.5 gratis genutzt werden. Für GPT-4 benötigt man das ChatGPT Plus, das 23 Euro monatlich kostet.

Copilot ist auch in Windows, Office und Github verfügbar. In Microsofts Suchmaschine Bing, in der der US-Konzern als erstes den KI-Chatbot integriert hat, heißt er „Bing-Chat“.