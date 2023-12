GPT-4 gratis: Microsoft bringt Copilot-App für Android

Microsoft hat den KI-Assistenten Copilot jetzt auch als separate App für Android veröffentlicht. Das bedeutet für Nutzer*innen, dass der Chatbot auf Basis von Künstlicher Intelligenz (KI) auch abseits von Microsofts Suchmaschine Bing genutzt werden kann. In der neuen App findet sich lediglich der kleine Hinweis “mit Bing”. Die Copilot-App erlaubt es, alle erdenklichen Fragen zu stellen und Texte generieren zu lassen. Auch Bilder lassen sich mithilfe von OpenAIs Dall-E 3 erstellen.

Der Chatbot ermöglicht es, OpenAIs Large Language Model (LLM) GPT-4 gratis zu nutzen. In ChatGPT kann man lediglich auf den Vorgänger GPT-3.5 zugreifen, sofern man nicht ChatGPT Plus um knapp 23 Euro pro Monat abonniert hat.

➤ Mehr lesen: ChatGPT schaltet Premium-Funktion für alle kostenlos frei

Von "Bing Chat" zu Copilot

Microsoft hat bereits Anfang des Jahres begonnen, KI in großem Umfang in seinen Produkten einzusetzen. Dem zuvor ging ein Milliardeninvestment in OpenAI. Zunächst nannte Microsoft die Funktion Bing Chat und versuchte damit, seinem Google-Konkurrenten Aufwind zu verschaffen. Vor etwas mehr als einem Monat wurde das Feature nun in Copilot umbenannt.

Damit übernimmt Microsoft das Branding aus seinen anderen Produkten. So kommt KI auch in Windows, Office sowie in Github mit der Bezeichnung Copilot zum Einsatz.

Hier findet ihr die neue App: Microsoft Copilot in Google Play