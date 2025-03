NASA könnte Hauptquartier in Washington zusperren

Die US-Raumfahrtbehörde NASA überlegt laut eines Berichts von Politico, sein Hauptquartier In Washington zu schließen und Zuständigkeiten auf die einzelnen Bundesstaaten aufzuteilen. Die Umstrukturierung hängt laut Insidern mit Präsident Trumps Plänen zusammen, Bundesausgaben zu kürzen.

Der Vorschlag könnte 2.500 Angestellte und kritische Aufgaben betreffen, darunter wer sich um die Weltraumerkundung kümmert und Wissenschaftsmissionen plant. Erst Anfang März wurden gut zwanzig NASA-Angestellte, darunter die wissenschaftliche Leiterin, sowie der Technologiechef und Gleichberechtigungsbeauftragte, im Rahmen von Personaleinsparungen gekündigt, wie die New York Times berichtete.

Internationale Zusammenarbeit könnte leiden

Zwar findet ein Großteil der alltäglichen Arbeit der NASA in ihren 10 Zentren in 8 verschiedenen Bundesstaaten statt. Dennoch spielt der Standort in Washington eine wichtige Rolle dabei, im Kongress, im Weißen Haus und bei anderen Ländern für Weltraumprojekte zu lobbyieren.

Die NASA arbeitet bei einer Reihe an Projekten mit internationalen Partnern zusammen, zum Beispiel bei der ISS oder geplanten Mondmissionen. Im Rahmen der sogenannten Artemis Accords, die die zivile, friedliche Erkundung und Nutzung von Mond, Mars, Kometen und Asteroiden regeln, ist die NASA koordinierend tätig. Ohne einen übergeordneten Hauptsitz könnte das komplizierter werden.