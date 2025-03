Wasserstoff-Getränkeautomat braucht keine Steckdose

Auch wenn dieser Cola-Automat keine Steckdose benötigt, kommt er nicht gänzlich ohne elektrische Energie aus. Den Strom, den er für die Kühlung und den Bezahlvorgang benötigt, kann er sich aber selbst herstellen - nämlich mithilfe einer Wasserstoff-Brennstoffzelle.

58 Stück solcher - mehr oder weniger - autarken Getränkeautomaten wird Coca-Cola auf der Weltausstellung 2025 in Osaka in Japan aufstellen. Ab April können sich die Besucher der Expo an den Wasserstoff-Automaten bedienen.

