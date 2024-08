Einfache Backzutat ermöglicht revolutionäre Wasserstoff-Batterie

Harmloses Salz

In Verbindung mit Kaliumbikarbonat reagiert der Wasserstoff in Gegenwart eines Katalysators zu Formiat, einem ebenfalls harmlosen Salz, und zwar dem der Ameisensäure. Der Wasserstoff ist somit "gebändigt", wie die Forschenden erörtern. Formiat ließe sich demnach einfach in Kunststoffcontainern lagern und in Tanklastern transportieren. Forschungsgruppenleiter Henrik Junge sagt: „Im Grunde wie Milch, Bier oder Diesel.“

Den im Formiat gespeicherten Wasserstoff können wir jederzeit wieder freisetzen – mit demselben Katalysator, im selben System“, erläutern Rui Sang und Doktorandin Carolin Stein, beides Erstautoren der wissenschaftlichen Publikation, in einer Mitteilung des Leibniz-Instituts für Katalyse. Das heißt, die Reaktion ist reversibel.

