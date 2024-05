Wasserstoff billiger produzieren: Forschern gelingt wichtiger Schritt

Die Herstellung von grünem Wasserstoff für Brennstoffzellen ist aus verschiedenen Gründen eine Herausforderung. Ein Problem ist, dass der Prozess seltene Rohstoffe wie Iridium braucht. Ein Forscher*innen-Team aus Japan hat jetzt eine neue Methode entwickelt, wie der Einsatz des seltenen Metalls zu 95 Prozent reduziert werden kann.

Wasserstoff kann mithilfe von Elektrolyse aus Wasser extrahiert werden. Der Aufbau besteht vereinfacht dargestellt aus einer Anode, einer Kathode und einer „Protonenaustauschmembran“ (PEM, auch: Polymermembran). Die lässt nur Protonen, also positiv geladene Teilchen, durch.

➤ Mehr lesen: Wasserstoff ist zu kostbar für Autos

Das Wasser wird an der Anode aufgespalten. Dem so entstehenden Wasserstoff werden Elektronen entzogen, und aus H2O erhält man H+. Diese Protonen wandern nun zur Kathode (Minuspol) und nehmen dort Elektronen auf. Das Ergebnis: H2, also Wasserstoff. Ein ähnliches Prinzip wird auch in einer Wasserstoff-Brennstoffzelle eingesetzt.