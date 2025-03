Bitte verschont mich mit automatischen Übersetzungen!

Ich weiß nicht was schlimmer ist: "Schokoladenregen" oder eine KI-Stimme, die versucht Akzente zu imitieren

Noch besser wird es, wenn man in die Videobeschreibung schaut. Dort wird auch der Songtext übersetzt, was zu lyrischen Schätzen wie “Schokoladenregen / Baue ein Zelt und sage, die Welt sei trocken / Schokoladenregen / Zoom die Kamera raus und sieh die Lüge” führt. Super, oder?

Es ist fast wie ein Virus, das sich in den vergangenen Monaten im Netz ausbreitet: automatische Übersetzungen . Richtig unangenehm aufgefallen ist mir YouTube aus dem Klassiker “ Chocolate Rain ” von Tay Zonday ernsthaft “ Schokoladenregen ” machte.

YouTube hat inzwischen noch einen Gang hochgeschaltet und damit begonnen, vollautomatisch übersetzte Tonspuren für Videos zu generieren. Teilweise geht der Videodienst sogar so weit, diese geografisch angepassten Übersetzungen standardmäßig auszuspielen.

Automatisch oder nicht, das KI-generierte Ergebnis klingt nach einer Zukunft, in der ich nicht leben will. Beim Hydraulic Press Channel werden in der deutschen Tonspur von der KI sogar die Akzente der Protagonisten nachgeahmt.