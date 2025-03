Zecken füttern für die Forschung

„Viele Menschen würden Zecken gerne ausrotten – wir wollen sie bei uns im Labor so froh wie möglich machen. Nur so können wir herausfinden, was in der Natur passiert“, sagt Michiel Wijnveld. Der 42-jährige ist Leiter der Forschungsgruppe zu Zecken und Zecken-assoziierten Mikroorganismen an der Medizinischen Universität (Med Uni) Wien.

Sein Team überwacht einerseits das natürliche Vorkommen von Zecken mit einem Schwerpunkt auf Ostösterreich. Andererseits untersucht es die Krankheitserreger, die mit Zecken einhergehen und für Menschen gefährlich werden können. Und zuletzt wird im Labor erforscht, wie Zecken, Krankheitserreger und Wirte interagieren.

Zecken füttern

Das Team um den Mikrobiologen entwickelt im Zecken-Labor der Med Uni Wien derzeit ein künstliches Fütterungssystem weiter. Es besteht aus einer transparenten Röhre mit einer Silikonmembran, die die Haut des Wirts imitiert.

„Wir geben Tierhaare, zum Beispiel von einem Hund, darauf, damit es für die Zecken noch mehr so wirkt, als seien sie auf einem Wirt“, erklärt Wijnveld. Unter der Membran befindet sich Blut, oberhalb davon werden die Zecken ausgesetzt, in der Hoffnung, dass sie zustechen. Die Röhre steht in einem Wasserbad, das einerseits das Blut warmhält, andererseits die Tiere zusätzlich vorm Entkommen abhält: „Zecken können nicht schwimmen“, betont Wijnveld.