KI wird 60 Prozent aller Jobs beeinflussen

Mit dem Hype um Künstliche Intelligenz ist auch die Diskussion über die Zukunft der Arbeitswelt neu entfacht. Während die eine Chancen sehen, bangen andere um ihren Job. Nun hat der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Studie zum Thema gemacht. Demnach wird KI-basierte Software weitreichende Folgen für Jobs und Gehälter haben.

In entwickelten Volkswirtschaften könne KI rund 60 Prozent der Arbeitsplätze beeinflussen, geht aus einer am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichten IWF-Studie hervor. Bei etwa der Hälfte davon dürfte sich der Einsatz Künstlicher Intelligenz mit höherer Produktivität positiv auswirken, hieß es weiter. Bei der anderen Hälfte könne KI dagegen Aufgaben übernehmen, die heute von Menschen ausgeführt würden. Das könne in diesen Bereichen zu weniger verfügbaren Jobs und niedrigeren Gehältern führen.

