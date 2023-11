Bill Gates: "Nur mehr 3 Tage pro Woche arbeiten ist in Ordnung"

"Wenn man irgendwann eine Gesellschaft hat, in der man nur noch 3 Tage pro Woche arbeiten muss, ist das wahrscheinlich in Ordnung", sagte Bill Gates, als er in auf die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz angesprochen wurde.

Durch den technologischen Fortschritt könnte eine Zeit kommen, in der die Menschen nicht mehr so hart haben müssen, meint der Microsoft-Mitgründer im "What Now?"-Podcast von Trevor Noah.

➤ Mehr lesen: Bill Gates verrät, was er als junger Mensch gerne gewusst hätte

Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz

Der Microsoft-Milliardär ist nicht der Einzige, der davon ausgeht, dass die Veränderungen durch Künstliche Intelligenz zu kürzeren Arbeitszeiten führen werden. "Eure Kinder werden deswegen wahrscheinlich nur 3,5 Tage die Woche arbeiten müssen", sagte JPMorgan-CEO Jamie Dimon im Oktober gegenüber Bloomberg.

KI werde aber nicht nur positive Auswirkungen haben, so Gates, der seine Sicht auf die Risiken von Künstlicher Intelligenz im Juli in einem ausführlichen Blogpost erklärt hat. Die größte Gefahr sei, dass KI missbraucht werde, glaubt Gates.

➤ Mehr lesen: Bill Gates: "Die Risiken von KI sind real"

Anpassung wird notwendig werden

Der Milliardär geht davon aus, dass Künstliche Intelligenz nicht alle Arbeitsstellen vernichten wird. Vielmehr werde KI zahlreiche Jobs nachhaltig verändern, glaubt Gates und vergleicht es mit der Einführung des PCs.

Office-Anwendungen waren auch plötzlich neu und sind nicht wieder verschwunden, so der langjährige Microsoft-CEO. "Arbeitgeber und Arbeitnehmer mussten sich anpassen, und das taten sie auch", schreibt Gates in seinem Blogpost.