Passagiermaschine startet senkrecht in den Himmel

Kampfjet kommt Flugzeug extrem nahe

Ein Kampfjet der Schweizer Luftwaffe vom Typ F/A-18 Hornet will auch mal in Szene gesetzt werden. Für solche aufwändigen Foto-Shootings ist es notwendig, dass der Kampfjet extrem nahe an jenes Flugzeug heranfliegt, in dem sich das Foto-Team befindet.