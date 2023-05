Bill Gates verrät, was er als junger Mensch gerne gewusst hätte

Der Microsoft-Mitgründer hat in einer Rede einige Ratschläge an Universitätsabsolvent*innen gerichtet.

Gehalten hat der Microsoft-Mitgründer seine Rede an der Northern Arizona University . Gates selbst brach sein Studium an der Harvard University nach 3 Semestern ab, um Microsoft zu gründen.

In einer Rede vor Universitätsabsolvent*innen hatte Bill Gates einige Ratschläge für die jungen Erwachsenen parat. Dabei ließ er auch durchblicken, was er gerne gehört hätte, als er im gleichen Alter der Absolvent*innen war.

"Als ich in eurem Alter war, habe ich nicht an Urlaub geglaubt ", sagte der Microsoft-Mitgründer bei seiner Rede. "Ich habe nicht an Wochenenden geglaubt. Ich habe alle um mich herum dazu gebracht, sehr lange zu arbeiten."

"Man ist kein Faulpelz , wenn man sich etwas Zeit lässt", sagte Gates zu den Absolvent*innen und riet den jungen Erwachsenen, auf ihre Work-Life-Balance zu achten. "Wartet nicht so lange wie ich, um diese Lektion zu lernen", so Gates.

Macht euch keinen Stress

Darüber versuchte Gates den Absolvent*innen Mut zu machen. "Wahrscheinlich fühlt ihr euch im Moment unter Druck gesetzt, die richtigen Entscheidungen für eure Karriere zu treffen", sagte er.

Auch wenn es sich so anfühle, als wären diese Entscheidungen von Dauer. "Sie sind es nicht", so Gates. "Was ihr morgen oder in den nächsten 10 Jahren macht, muss nicht das sein, was ihr für immer macht."