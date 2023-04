Bill Gates: Selbstfahrende Autos werden so revolutionär wie PCs

Der Microsoft-Gründer war in einem selbstfahrenden Auto unterwegs und zeigte sich begeistert.

Vor einigen Tagen hat sich Bill Gates in London in ein selbstfahrendes Auto gesetzt. Das System des Start-ups Wayve hat den Microsoft-Gründer offenbar sehr beeindruckt. So bewegte sich das Auto sehr sicher durch den chaotischen Londoner Stadtverkehr und musste dabei mit unberechenbaren anderen Fahrer*innen, Radler*innen und Fußgänger*innen fertig werden.

Gates widmete daraufhin seinen aktuellen Blogpost den selbstfahrenden Autos. Darin betont er, dass er den Einsatz dieser Technologien für eine der wichtigsten Entwicklungen derzeit hält. Etwas dauern wird es dennoch, Gates meint, dass wir im kommenden Jahrzehnt eine Wende im Verkehrssektor sehen werden. “Wenn es so weit ist, werden selbstfahrende Autos das Transportwesen so dramatisch verändern, wie PCs die Büroarbeit verändert haben”, ist der Microsoft-Gründer überzeugt.