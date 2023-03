Was Bill Gates von ChatGPT hält

Laut dem Microsoft-Gründer stehen wir am Anfang einer technischen Revolution. Es gibt aber auch einige Haken.

"Es wird verändern, wie Menschen arbeiten, lernen, reisen, Gesundheitsversorgung bekommen und miteinander kommunizieren", schreibt Gates in seinem Blog. Ganze Industrien werden sich laut Gates auf KI ausrichten.

"Das Zeitalter von künstlicher Intelligenz hat begonnen", schrieb Microsoft-Gründer Bill Gates am Dienstag in einem Blogeintrag . Der 67-Jährige ist überzeugt, dass künstliche Intelligenz - er bezieht sich konkret auf ChatGPT - eine neue technische Revolution auslöst.

Microsoft selbst ist früh auf den KI-Zug aufgesprungen. Das Unternehmen gilt als früher Investor in OpenAI - dem Entwickler des Chatbots ChatGPT. Erst im Jänner investierte Microsoft mehrere Milliarden Dollar in das Start-up und integrierte ChatGPT in die hauseigene Suchmaschine Bing.

ChatGPT so wichtig wie die grafische Benutzeroberfläche

Die künstliche Intelligenz konnte Gates bei einer Vorführung im vergangenen Jahr überzeugen. ChatGPT beantwortete dabei beinahe fehlerfrei Fragen eines Biologietests. Danach fragte Gates die künstliche Intelligenz, was ein Vater seinem kranken Kind sagen kann. "Es schrieb eine durchdachte Antwort, die wahrscheinlich besser war als die der meisten Leute im Raum", erinnert sich Gates: "Da wusste ich, dass ich den wichtigsten technologischen Fortschritt seit der grafischen Benutzeroberfläche gesehen habe."