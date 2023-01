Bill Gates nutzt ein Handy, das ihm der Samsung-Boss geschenkt hat

Dass er lieber Android-Geräte statt iPhones verwendet, hat Microsoft-Gründer Bill Gates in der Vergangenheit bereits mehrmals betont. Bei einer "Ask me Anything"-Session vergangene Woche auf Reddit verriet Gates auch, welches Android-Handy er derzeit verwendet.

Es ist ein Samsung Galaxy Z Fold4. Das hat der Milliardär direkt von Samsung-Chef JY Lee bekommen. Gates ist dafür extra nach Südkorea gereist. Davor habe er das Galaxy Z Fold3 genutzt.