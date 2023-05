Bill Gates feiert "Durchbruch" bei Mini-Atomkraftwerk

Neuartige Atomkraftwerke mit Natrium-Technologie sollen sicherer als konventionelle Meiler sein, außerdem fällt weniger Atommüll an.

Für Microsoft-Gründer Bill Gates ist Nuklearenergie ein Eckpfeiler im Kampf gegen den Klimawandel. Konkret sieht er in Mini-Atomkraftwerken eine wichtige Zukunftstechnologie. In diesem Zusammenhang investierte er in das Unternehmen Terrapower, das derartige Kraftwerke bauen möchte.

Eines entsteht im US-Bundesstaat Wyoming im Ort Kemmerer. Wie Gates in seinem Blog berichtete, war er Ende vergangener Woche vor Ort, “um den nächsten nuklearen Durchbruch” zu feiern, wie er schreibt. “Ich bin überzeugt, dass die Anlage ein Gewinn für die lokale Wirtschaft, Amerikas Energieunabhängigkeit und den Kampf gegen den Klimawandel sein wird”, so Gates.

Start 2030

Laut Gates soll das Kraftwerk im Jahr 2030 startklar sein. Zu diesem Zeitpunkt werde es die “fortschrittlichste Nuklearanlage der Welt” sein, wie Gates angibt. Zum Einsatz kommt eine neuartige Natrium-Technologie. Laut Gates falle dabei weniger Atommüll an. Auch sei sie deutlich sicherer. Mithilfe von Supercomputern habe man das Design unzählige Male getestet, so Gates. Es wurde “jedes erdenkliche Katastrophenszenario” durchgespielt und das Kraftwerk hätte allem standgehalten.