Samsung kündigt völlig neues Produkt an

Für Samsung ist es jedenfalls eine völlig neue Produktkategorie. Spekulationen darüber, dass Samsung an einem smarten Ring arbeitet, der verschiedene Körperfunktionen misst, gibt es bereits lange. Seit dem Sommer gibt es Berichte, wonach ein derartiges Wearable kommen könnte. Sogar der Name, der zugegeben relativ leicht zu erraten war, wurde bereits kolportiert.

➤ Mehr lesen: Samsung arbeitet an einem smarten Ring

Höchstwahrscheinlich wird der Galaxy Ring zumindest Schritte, Puls und Sauerstoffsättigung messen können. Die entsprechenden Werte werden dann mittels Bluetooth LE an ein Smartphone übertragen. Zusammenlaufen dürften sie in Samsung Health.

Vorteile eines Ring-Wearable

Grundsätzlich hat ein Ring gegenüber einer Smartwatch auch Vorteile beim Tracken von Gesundheitsdaten, da er in der Regel fester am Körper bzw. näher an der Haut sitzt. Gleichzeitig ist aber auch der Blutfluss im Finger schwächer als am Handgelenk.

Mit einem Ring könnte Samsung auch völlig neue Zielgruppen ansprechen, die eine Smartwatch aus optischen Gründen nicht verwenden wollen. Etwa, weil ihnen die Geräte zu klobig sind, oder sie lieber konventionelle Uhren als Schmuck verwenden.

Konkurrenz

Der finnische Hersteller Oura hat bereits einen smarten Ring veröffentlicht, der sich via Bluetooth mit dem Smartphone verbindet. Er soll sogar bestimmte Infektionen, wie eine Corona-Erkankung, vorhersagen können.

➤ Mehr lesen: Fingerring soll Corona-Infektion vorhersagen