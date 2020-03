Fingerring soll Corona-Infektion vorhersagen

Die finnische Firma hat zudem seine 150.000 User aufgerufen, ihre Daten mit den Wissenschaftlern zu teilen. Auf diese Weise hoffen sie, in naher Zukunft einen Algorithmus entwickeln zu können, der bei ersten Anzeichen einer Corona-Erkrankung Alarm schlägt. Auf diese Weise könnten Infizierte schnell abgesondert und in Quarantäne geschickt und so die Ansteckung anderer verhindert werden.

Auch in Wuhan wird Fieber gemessen

Dass das Messen der eigenen Körpertemperatur im Kampf gegen das Coronavirus hilft, hat sich in China gezeigt. In der Region Wuhan, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm, mussten Einwohner jeden Tag ihre Körpertemperatur messen und sich bei erhöhten Werten in Selbstisolation begeben. Mithilfe des Rings könnten diese Daten täglich aufgezeichnet werden. Bei der Weitergabe der Daten an Gesundheitsbehörden müsste allerdings die Datenschutzfrage geklärt werden.

Aber selbst wenn derartige Geräte nur im persönlichen Gebrauch oder eben gezielt in Krankenhäusern verwendet werden, könnten sie bei der Eindämmung der Corona-Pandemie helfen. Ein finnischer Geschäftsmann hat sich wegen der erhöhten Temperaturanzeige auf seinem Oura-Ring nach einer Geschäftsreise auf das Coronavirus testen lassen - und das obwohl er sonst eigentlich keine Symptome zeigte und sich auch gut fühlte. Der Test kam allerdings positiv zurück, wie er auf Facebook mitteilte.