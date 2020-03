Neuer Corona-Schnelltest liefert Ergebnis in 30 Minuten

Testgeräte stehen bereit

Das Accula-System, das von Mesa genutzt wird, ist allerdings vielerorts bereits in Gebrauch. Es wird normalerweise eingesetzt, um Patienten auf Grippeviren zu testen. Diese Funktion konnte Mesa nun um einen COVID-19-Test erweitern. Test und Testsystem erfordern keine schweren Geräte und können so auch außerhalb eines Labors eingesetzt werden.

Die Schnelltests sollen dabei helfen, viele Menschen in kurzer Zeit testen zu können und damit das Risiko auf weitere Infektionen zu reduzieren. Bisher müssen die Tests im Labor durchgeführt werden, was mehrere Tage beansprucht und mit einem Transport der Proben verbunden ist.

Bundeskanzler Kurz kündigt Schnelltests an

Auch in Österreich sollen in Kürze Schnelltests eingesetzt werden, um Hunderttausende Menschen testen zu können. Das kündigte Bundeskanzer Sebastian Kurz am Dienstag an. Die Tests sollen im Laufe der Woche eintreffen, müssen dem Kanzler zufolge aber noch auf die Zuverlässigkeit geprüft werden. Ab kommender Woche könnten sie zum Einsatz kommen. Um welchen Hersteller es sich handelte, sagte Kurz nicht.