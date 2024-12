Mitmachen und Kopfhörer-Package von Sony gewinnen

Die LinkBuds Fit von Sony verfügen über neue, leichte Silikon-Luftkissen für ganztägigen Tragekomfort und sind damit auf Menschen mit einem aktiven Lebensstil zugeschnitten. Damit die Kopfhörer noch sicherer und komfortabler sitzen – auch beim Sport –, hat Sony für die LinkBuds Fit neue „Air Fitting Supporter“ (Silikon-Luftkissen) entwickelt. Diese Luftkissen haben ein weiches, hohles Ende, das den Kontakt mit dem Ohr und damit den Druck verringert, während die Ohrhörer sicher und stabil im Ohr sitzen.

So finden sie bei nahezu jeder Ohrgröße perfekten Halt und erhöhen sowohl den Komfort als auch die Sicherheit. Sie sind in mehreren Farben für jeden Geschmack erhältlich und erlauben es dank zusätzlich erhältlichen verschiedenfarbigen Case-Hüllen und Accessoires, den Look individuell zu gestalten.