Erstes europäisches Land schaltet TikTok ab

In Albanien wird das besonders bei Kindern und Jugendlichen beliebte Online-Netzwerk TikTok ab Anfang 2025 komplett abgeschaltet. Die Videoplattform werde für mindestens ein Jahr gesperrt, verkündete der albanische Regierungschef Edi Rama am Samstag. "Tiktok ist der Gauner im Viertel", sagte Rama bei einem Treffen mit Lehrern, Eltern und Psychologen in Tirana. "Wir werden diesen Gauner für ein Jahr aus unserem Viertel verjagen."

➤ Mehr lesen: Suchtpotenzial: EU eröffnet erneut Verfahren gegen TikTok

Albanien werde den Dienst ab Jänner für ein Jahr abschalten und Bildungsprogramme für Kinder starten, sagte Rama. Eltern sollten zudem dabei unterstützt werden, "den Werdegang ihrer Kinder zu begleiten".

Streit zwischen Schülern eskalierte

Die Maßnahme erfolgt wenige Wochen, nachdem ein 14-Jähriger bei einem in Online-Medien begonnenen Streit zwischen Schülern in Tirana getötet und ein weiterer verletzt worden war. Der Fall löste eine Debatte unter Psychologen, Eltern und Bildungseinrichtungen über den Einfluss von Online-Netzwerken auf Jugendliche und Kinder aus.

"In China verbreitet TikTok Informationen dazu, wie Schüler dem Unterricht folgen können, wie man die Natur schützt und Bräuche hochhält. Warum sieht man auf TikTok außerhalb Chinas nur Schund und Dreck? Brauchen wir das?", sagte Regierungschef Rama.

Es wird eng für TikTok

Die Videoplattform Tiktok, die zur chinesischen Gruppe Bytedance gehört, ist in vielen Ländern hoch umstritten. So beschloss das australische Parlament Ende November ein Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige. Australiens Premier Anthony Albanese hatte Social Media als "Plattform für Gruppenzwang, treibende Kraft für Ängste, Hilfsmittel für Betrüger und Werkzeug für Online-Triebtäter" beschrieben. Er wünsche sich, dass Australiens Jugendliche von ihren Handy-Bildschirmen wegkommen und stattdessen lieber Sport machen.

➤ Mehr lesen: Kein Social Media für unter 16-Jährige: Australien beschließt Gesetz

Zuvor hatten bereits mehrere Staaten den Zugang zu Online-Netzwerken für Kinder eingeschränkt. Das spanische Parlament verabschiedete im Juni eine Altersgrenze von 16 Jahren für den Zugang zu Social-Media-Plattformen. Im US-Bundesstaat Florida tritt im Jänner ein Gesetz in Kraft, das die Einrichtung von Social-Media-Accounts für Kinder unter 14 Jahren untersagt.