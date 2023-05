Wie gefährlich ist TikTok?

TikTok begann als App, in der Videos von lustigen Tänzen und Gesangseinlagen geteilt wurden. Mittlerweile wird die Plattform von 1,5 Milliarden Menschen verwendet, gerade unter Jugendlichen gilt TikTok als wichtige App. Mehrere westliche Regierungen wittern dahinter allerdings einen Datenkraken , der den chinesischen Geheimdienst mit Informationen versorgt. So verkündete auch Österreich am Mittwoch ein TikTok-Verbot auf Diensthandys der öffentlichen Verwaltung. Außerdem steht die App immer wieder in der Kritik von Jugendschützer*innen .

Wie stark ist TikTok mit China verbandelt?

Beim Unternehmen ByteDance, das hinter TikTok steckt, handelt es sich um ein privates Unternehmen. Wie bei vielen chinesischen Tech-Firmen übt der chinesische Staat großen Einfluss auf den Konzern aus. Peking steht auch im Verdacht, Inhalte auf TikTok zu kontrollieren. Die kommunistische Regierung kann das Unternehmen zudem dazu verpflichten, Nutzer*innendaten weiterzugeben. 2018 wurde ByteDance etwa auch von staatlichen Medien beschuldigt, „unmoralische Inhalte“ in einer anderen App zu fördern. Diese ging schließlich vom Netz, ByteDance-Gründer Zhang Yiming entschuldigte sich öffentlich und versprach eine stärkere Zensur.

Welche Daten hat TikTok von mir?

Das Unternehmen weiß zunächst über alles Bescheid, was in der App passiert: Likes, Kommentare, geschaute und gepostete Videos und Direktnachrichten werden erfasst. Die App will zudem auf das Telefonbuch am Handy zugreifen. So ist es dem Dienst möglich, Verbindungen zwischen Nutzer*innen und Personen außerhalb der Plattform zu ermitteln. TikTok sammelt außerdem die Standortdaten ihrer Nutzer*innen. Dazu wird der ungefähre Standort abgefragt, der über das WLAN-Netzwerk oder die SIM-Karte zur Verfügung steht.