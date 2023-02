Welche Daten TikTok nach China fließen lässt

In den USA und Kanada müssen Regierungsbeschäftigte die chinesische Social-Media-App TikTok wegen Sicherheitsbedenken von ihren Dienstgeräten löschen. Auch die EU-Kommission verbietet TikTok auf Diensthandys.

Aus dem Bundeskanzleramt heißt es auf die futurezone-Anfrage, ob auch hierzulande ein Verbot im Raum steht: „Die Gefahrenlage und Handhabung wird derzeit vom Innenministerium geprüft. Wir erwarten die Ergebnisse in den nächsten Tagen bzw. nächste Woche.“

Spionageverdacht, der immer wieder dementiert wird

Doch was steckt hinter den Sicherheitsbedenken? Spionageverdacht. TikTok steht seit geraumer Zeit in Verdacht, dass Daten von europäischen oder amerikanischen Nutzer*innen nach China übertragen werden und dass es dort Zugriffsmöglichkeiten vom chinesischen Staat geben könnte. Die TikTok-Eigentümerin Bytedance selbst dementiert diese Vorwürfe. Laut Angaben von TikTok würden die Datenzentren „vollständig außerhalb Chinas“ liegen. Allerdings hat TikTok bereits 2020 zugegeben, dass auch chinesische Mitarbeiter*innen Zugriff auf Daten aus der EU und USA haben.

Recherchen von Buzzfeed zufolge, die sich auf Aufzeichnungen interner Meetings bei TikTok stützen, soll es auch eine Hintertür in der App geben, die Zugriff auf „alles“ ermöglicht. Mitarbeiter*innen der Sicherheitsabteilung sollen in den Meetings gesagt haben, dass „China alles sehe“ und dass es einen „Master-Administrator“ gebe, der in Peking sitze.

Bestimmte Tools hätten Funktionen, „von denen niemand weiß, wofür sie bestimmt sind“, hieß es in den aufgezeichneten Meetings, auf die sich Buzzfeed stützt. Diese stammen aus dem Jahr 2021. Zudem wurde vergangenes Jahr bekannt, dass von chinesischen Mitarbeiter*innen auf Daten von US-Journalist*innen zugegriffen worden war.