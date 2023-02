Beamte müssen TikTok von ihren Handys löschen

Nun ist auch in den USA und in Kanada die chinesische App auf Diensthandys verboten.

In den USA und Kanada müssen Regierungsbeschäftigte die chinesische Social-Media-App TikTok wegen Sicherheitsbedenken von ihren Dienstgeräten löschen. In den USA bekommen Regierungsbehörden 30 Tage Zeit, um sicherzustellen, dass die Video-App auf Diensthandys und anderen Geräten nicht mehr genutzt wird, heißt es in einer Vorgabe der Regierung von US-Präsident Joe Biden von Montag (Ortszeit).

In Kanada gilt das Verbot bereits seit diesem Dienstag. Auch von Beschäftigten der EU-Kommission soll TikTok auf amtlichen Handys nicht mehr genutzt werden dürfen.