TikTok-Angestellte können Videos per Knopf viral gehen lassen

Sie bestätigen, dass nicht nur personalisierte Inhalte über einen Algorithmus auf der " For You "-Seite der Nutzer*innen landen. Mitarbeiter*innen wählen zusätzlich bestimmte Videos aus, denen sie gezielt mehr Reichweite geben wollen. Intern wird das als " Heating " bezeichnet.

Zudem biete man so neuen und aufstrebenden Influencer*innen und Promis eine Plattform. In den USA mache das aber nur 0,002 Prozent der Inhalte auf der "For You"-Page aus, so der Sprecher.

Immer wieder hätten Mitarbeiter*innen den Heating-Button auch dazu genutzt, um ihrem eigenen oder befreundeten Accounts mehr Reichweite zu beschaffen. In einem Fall sei ein Account so mehr als 3 Millionen Mal aufgerufen worden.

Die Forbes-Recherche zeigt auch, dass insbesondere Influencer*innen und Marken , die eine Kooperation mit TikTok haben, von Heating profitieren. Damit landen diese Inhalte auf den "For You"-Seiten der Nutzer*innen, unabhängig davon, ob die Inhalte zu ihren Interessen passen. Da TikTok solche Postings aber nicht entsprechend kennzeichnet, kann man nicht wissen, ob man ein Video sieht, weil die Firma bestimmte Marken positionieren will.

Politische Einflussnahme

Sowohl in den USA als auch in Europa wächst die Sorge, TikTok könnte mit der chinesischen Regierung zusammenarbeiten. Das Unternehmen weist diese Vorwürfe zurück. TikTok hat aber in der Vergangenheit zugegeben, Kritik an China, insbesondere an der Unterdrückung der Uiguren, zensiert zu haben (mehr dazu hier).

Daher existiert die Sorge, mit Heating könnten bestimmte politische Ansichten gezielt verbreitet werden. TikTok wollte sich dazu zunächst nicht äußern, teilte Forbes aber später mit, dass in den USA nur US-Mitarbeiter*innen die Möglichkeit hätten, Inhalte aktiv zu fördern. Geregelt wird das über das Komitee für Auslands-Investitionen in den Vereinigten Staaten (CFIUS). Die EU-Kommission hat ein vergleichbares System (mehr dazu im offiziellen PDF).