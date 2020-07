Wie gefährlich ist TikTok?

"Datensammeldienst"

"TikTok ist ein Datensammeldienst, der als Social Network getarnt ist", lautet die Aussage eines anonymen Analysten namens "Bangorlol", der den Code von TikTok per Reverse Engineering in seine Bestandteile zerlegt hat. Sein Bericht wurde im April auf Reddit veröffentlicht. Darin aufgezeigt wird u.a., auf welche Informationen auf dem Smartphone TikTok zurückgreift: Details zur verwendeten Hardware wie IMEI-Nummer (Eindeutiges Identifikationsmerkmal eines Mobiltelefons), Prozessortyp, Bildschirmabmessungen, Bildschirmauflösung, Speicherverwendung etc.

Außerdem abgefragt wird, welche anderen Apps man am Smartphone installiert hat (inklusive gelöschter Apps), IP-Adressen von WLAN-Verbindungen, WLAN-Netzwerknamen, MAC-Adressen von Router und Smartphone. Ob das Smartphone gerootet oder per Jailbreak freigeschalten wurde, findet TikTok ebenso heraus. Abgefragt wird auch der eigene Aufenthaltsort mittels GPS, und zwar teilweise in kurzen Abständen (in bestimmten App-Versionen alle 30 Sekunden).

Analyse verhindern

Für Datenverbindungen wurde lange Zeit HTTP statt dem sichereren Protokoll HTTPS verwendet. Für die Anzeige von Links wurde die als unsicher geltende Technologie Webview verwendet. Zur Verschlüsselung von Daten wurde der ebensfalls als unsicher geltende Algorithmus MD5 verwendet. Das Verhalten von Nutzern wird auch mit Hilfe der Tracker von Appsflyer und Facebook beobachtet. Die App enthält verschiedene Schutzmechanismen, die ein Reverse Engineering verhindern sollen. Bangorlol schreibt, die App verändere ihr Verhalten, wenn sie erkenne, dass sie analysiert wird.

Der anonyme Aufdecker ist freilich nicht alleine. Analysen mehrerer Cybersicherheitsunternehmen, etwa Check Point, Zimperium, Mysk und Zimperium kommen zum gleichen Ergebnis. "Einige der Dinge hier werden sich ziemlich unangenehm anfühlen. Schnallt Euch an, Leute, das wird ein wilder Ritt", lautet die Einleitung eines TikTok-Berichts von Penetrum. "Nach umfassenden Nachforschungen haben wir erkannt, dass TikTok nicht nur eine massive Sicherheitslücke ist, die nur darauf wartet, ausgenutzt zu werden, sondern die Verbindungen zu China es zu einer sehr verwundbaren Datenquelle machen", heißt es am Ende.