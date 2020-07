USA drohen TikTok zu verbieten

Kritik

Jugendschutz und Cybersicherheit sind also die Argumente für den Kampf gegen TikTok, nicht nur in den USA und Indien, zuletzt etwa auch in Australien. Tatsächlich gab es in der Vergangenheit Erkenntnisse, die solche Argumente stützen. Untersuchungen von Cybersicherheitsexperten haben gezeigt, dass Jugendliche in der App leicht in Fallen gelockt werden können und Belästigungen ausgesetzt sind.

Außerdem sammelt TikTok eine Unzahl an Daten über seine Nutzer und es wurden bereits zahlreiche Sicherheitslücken aufgedeckt. Die künstliche Intelligenz von TikTok, mit der Nutzern neue Beiträge ganz nach ihrem Geschmack vorgesetzt werden, scheint außerdem Kritik an der chinesischen Staatsführung tendenziell verschwinden zu lassen.

Konkurrenz schläft nicht

ByteDance hat bisher auf alle Vorwürfe mit vorgeblicher Einsicht reagiert. Wegen des neuen, restriktiven Sicherheitsgesetzes in Hongkong zieht man sich gar von diesem Markt zurück - um Nutzerdaten zu schützen. Laut einer Analyse von Forbes nutzt das alles nichts: "Wenn man in westlichen Demokratien eine starke Technologiemarke aufbauen will, ist das momentan keine gute Zeit, um Verbindungen mit Peking zu haben."

Die Konkurrenten von TikTok, großteils aus den USA, nutzen die neue Lage unterdessen aus. YouTube bastelt an einer Funktion namens "Shorts", die ähnlich wie bei TikToks zahlreiche Editiermöglichkeiten für 15-sekündige Videos bereithält. Facebook testet die neue Instagram-Funktion "Reels" - nun auch in Indien.