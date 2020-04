Hacker zeigen, wie einfach sich TikTok manipulieren lässt

Sicherheitsforscher haben eine Lücke in dem populären Videodienst entdeckt, die sich leicht ausnutzen lässt. Tommy Mysk und Talal Haj Bakry haben in einem ausführlichen Blogpost erklärt, wie sie vorgegangen sind, um echte Clips in fremden Accounts gegen Fake-Videos zu ersetzen.

Möglich ist das durch ein Content Delivery Network (CDN), das TikTok verwendet. CDNs erlauben großen Mengen an Daten zu verarbeiten und zu transportieren. Das Problem ist, dass TikTok ein CDN verwendet, das aus Performance-Gründen auf HTTP anstelle des sicheren HTTPS setzt.

Um zu demonstrieren, wie eine derartige Attacke ablaufen könnte, haben die Forscher gezeigt, wie sie ein Video mit falschen Informationen über das Coronavirus scheinbar auf dem offiziellen TikTok-Account der Weltgesundheitsorganisation ( WHO) platzieren.