TikTok-Teenager sorgen für leere Ränge bei Trump-Kundgebung

Mehr als eine Million Ticket-Anfragen gebe es bereits für Donald Trumps Kundgebung in Tulsa, prahlte der Wahlkampfmanager des US-Präsidenten, Brad Parscale, am vergangenen Montag auf Twitter. Was er nicht wusste: Viele davon stammten von jugendlichen TikTok-Nutzern und K-Pop-Fans, die niemals vorhatten zu kommen, berichtet die "New York Times".

Der Besuch der Kundgebung im US-Bundesstaat Oklahoma war am Samstag tatsächlich spärlicher als gedacht. Viele Plätze in den oberen Rängen blieben leer. Auch geplante Videoübertragungen außerhalb der Veranstaltung für Leute, die wegen des erwarteten Ansturms in der Halle keinen Eingang mehr finden sollten, wurden abgesagt.

Den bescheidenen Zustrom verbuchen TikTok-Nutzer und Fans koreanischer Popmusik (K-Pop) auch als ihren Erfolg. Als Trumps Wahlkampfteam Unterstützer des US-Präsidenten am 11. Juni dazu aufrief, über ihre Smartphones Tickets für die Rally zu reservieren, sahen die Teenager darin eine Möglichkeit, Trump eines auszuwischen.