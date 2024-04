Suchtpotenzial: EU eröffnet erneut Verfahren gegen TikTok

TikTok muss sich erneut gegen Vorwürfe der EU Kommission behaupten. In einem neu eröffneten Verfahren soll geprüft werden, ob der chinesische Konzern mit der neuen App "TikTok Lite" die psychische Gesundheit von Minderjährigen gefährdet und damit gegen EU-Regeln verstößt, wie die Kommission am Montag in Brüssel mitteilte.

"TikTok Lite" ist eine neue App von Bytedance, die seit April in Spanien und Frankreich verfügbar ist. Wie der Name verrät, handelt es sich um eine abgespeckte Version der App, die weniger Datenvolumen fressen soll. Sie wurde 2018 erstmals eingeführt, um die Plattform auch in Regionen mit schlechter Internetverbindung verfügbar zu machen.

"Rewards"-Programm hat Suchtpotenzial

Die App bietet für Nutzer*innen ein Belohnungsprogramm an. Für Aktionen wie Videos schauen, Creator*innen abonnieren und liken können dabei Punkte gesammelt werden. Die lassen sich zu digitalen Münzen umwandeln, für die man Gutscheine, zum Beispiel für Amazon, bekommt.

Darüber ist die EU Kommission besonders beunruhigt, da dieses Suchtpotenzial habe. Das Erfüllen bestimmter Aufgaben in der App könne süchtig machen und sei besonders besorgniserregend für Kinder. Eigentlich ist die Funktion nur für Nutzer*innen über 18 zugelassen. Es sei aber nicht erkennbar, dass das Alter der Nutzer*innen wirksam überprüft werde.