Von Sattelbergers Erfolg kann man einiges über TikTok lernen – z.B., dass Alter und Themen nicht zwingend ein Hindernis sind, um auf der Plattform erfolgreich zu sein. „Politiker vor ihm haben eher mal eine Bundestagsrede auf TikTok hochgeladen oder ihre Follower gesiezt . Das ist nicht wirklich TikTok-gerecht“, erklärt Meier. „Unser Erfolgsgeheimnis war, dass es so unerwartet war und jemand in der gewohnten TikTok-Sprache kurze politische Messages verbreitet.“

TikTok-Trends sind laut dem Experten häufig ein globales Phänomen. „Man merkt immer, dass das, was z.B. vor 2 Monaten in Amerika Trend war, auch zu uns kommt.“ Auch aus Asien kämen immer mehr Trends nach Europa. Dennoch habe jedes Land doch auch eigene kulturelle TikTok-Besonderheiten.

Je unbekannter man ist, desto mehr Mühe müsse man sich beim Storytelling geben. „Erstmal habe ich keine Daseinsberechtigung auf der Plattform - für die Leute, die den Content konsumieren. Die kennen mich ja nicht. Je unbekannter man ist, desto mehr muss man kreative Stilmittel reinbringen und auch selber ein bisschen zur Marke werden“, sagt Meier. Wer schon vorher einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, etwa durch andere Medien oder sozialen Netzwerken, habe es leichter, auch auf TikTok durchzustarten.

Kampf um Aufmerksamkeit

Langweilig dürfen die Videos nicht sein, weil TikTok in erster Linie eine Unterhaltungsplattform ist: „Wenn du es langweilig machst, dann wirst du auf TikTok gar nicht ausgespielt," erklärt Meier. Die Anzahl der Wiedergaben, wie viele Likes, Kommentare und Shares ein Video hat, sind ausschlaggebende Faktoren dafür, wie hoch der TikTok-Algorithmus ein Video bewertet. Je höher dieser Score, der weder für User*innen noch für Content-Creator*innen sichtbar ist, desto mehr anderen User*innen wird das Video und folgende Videos der Content-Creator*in gezeigt.

„Wenn du auf TikTok etwa Politiker bist, dann sind deine Konkurrenten nicht andere Politiker: Jeder 15-jähriger kann heute eine bessere Idee haben als du, die vom Algorithmus besser belohnt wird.“ Der Algorithmus unterscheide nicht zwischen einem coolen Sänger, der seinen neuen Song bewirbt und einem Abgeordneten.

Der Algorithmus entscheidet auch danach, was eher zu Ende geschaut wird: Womit beschäftigen sich die Menschen auf der Plattform lieber und länger? „Du stehst im Wettbewerb mit jedem: Das sind Millionen von Usern, die in jedem Land jeden Tag was hochladen – es ist ein Kampf um Aufmerksamkeit.“ Jugendliche, Stars, Comedians und Politiker*innen – sie alle werben um unsere knappe Aufmerksamkeit.

Auch seriöse Themen haben auf TikTok einen Platz

Wichtig sei es, sich zu überlegen, was die Leute interessiere: „Anstatt in den eigenen Kalender zu schauen, muss man in den Kalender der Zielgruppe gucken: Was interessiert die Leute da draußen?“ Im nächsten Schritt gelte es zu überlegen, wie man das mit seinen eigenen Themen verbinden kann. Unterhaltung spiele zwar auf der Plattform eine große Rolle – das schließe aber nicht aus, dass es inhaltlich auch gehaltvoller sein kann: „Dann sprechen wir von Edutainment, also einer Mischung aus Unterhaltung und Bildung“, erklärt er.