"Lebensbedrohlich": Bundesanstalt warnt vor TikTok-Challenge

Ein neuer TikTok-Trend könnte Jugendliche das Leben kosten. Die deutsche Bundesanstalt für Risikobewertung (BfR) warnt daher vor der "Deo-Challenge". In einer Mitteilung (PDF) wir die Mutprobe als "stark gesundheitsgefährdende und mitunter lebensbedrohliche Aktion" bezeichnet.

Die Challenge besteht daraus, so lange wie möglich Deospray auf dieselbe Hautstelle zu sprühen. Dabei kann die Temperatur an dieser Stelle in Sekunden auf -30 Grad absinken. Im schlimmsten Fall kann es zu Kälteverbrennungen kommen und die Hautstelle stirbt ab.

Haut- und Lungenschäden möglich

Das führt dazu, dass man an dieser Stelle kein Schmerzempfinden mehr hat - und möglicherweise einfach immer weiter darauf sprüht. Kommt es dabei zu Gewebeschäden, kann eine Hauttransplantation nötig werden.

In einer weiteren, noch gefährlicheren, Variante wird der Deo-Spray eingeatmet. "Nach der exzessiven Aufnahme über die Lunge bedingt durch die missbräuchliche Nutzung können bestimmte Inhaltsstoffe des Sprays in hohen Konzentrationen in den Körper gelangen und dort vor allem das Herz und das Gehirn schädigen", heißt es seitens der BfR.

2 Todesfälle nach Challenge

In der Folge kann es zu Atemstörungen, epileptischen Anfällen und Kreislaufversagen kommen, so die Behörde. Einen Todesfall in diesem Zusammenhang gab es bereits im Jänner in Schleswig-Holstein. Dort war eine 17-Jährige nach einer "Deo-Challenge" gestorben. Der Vater der Jugendlichen warnte im Juli in der "Bild" vor den Gefahren. Der Tod eines weiteren Jugendlichen (15) soll ebenfalls mit der Challenge zusammenhängen.