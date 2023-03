Polizei warnt vor illegaler TikTok-Challenge, die Comeback feiert

Wer nach dummen Ideen sucht, wird bei TikTok fündig. Wer sich nicht gerade ins Krankenhaus sauft oder sonst wie selbstschädigt, findet dort Inspiration zu Vandalismus und dem Terrorisieren von Fremden.

Eine dieser besonders dummen Aktionen, ist die Heartbeat Challenge. Darin wird im Takt zu Keshas Song „Die Young“ auf die Türen von fremden Menschen getreten. Das Ganze wird natürlich gefilmt und auf TikTok veröffentlicht. Hört man panische Schreie von verängstigten Personen durch die Türe, wird das als größtmöglicher Erfolg gefeiert.

Diese Challenge kam erstmals 2021 auf. Ihren Ursprung hatte sie anscheinend in Studentenwohnheimen in den USA. Einige Videos bekamen Millionen von Views. Jetzt scheint die Challenge ein Comeback zu feiern. Seit einigen Tagen gibt es vermehrt Vorfälle in Großbritannien, darunter in London, Cambridgeshire und South Yorkshire. Einer dieser Vorfälle in London wurde mit einer Ring-Videotürklingel festgehalten und auf TikTok veröffentlicht: