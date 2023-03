Dutzende Studenten nach TikTok-Challenge im Krankenhaus

Die Studierenden hatten so viel Alkohol konsumiert, dass 28 Rettungsautos zum Einsatz kommen mussten.

46 Student*innen der University of Massachusetts Amherst wurden am vergangenen Wochenende ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hatten an der gefährlichen TokTok-Challenge #borg teilgenommen, die sich auf dem sozialen Netzwerk großer Beliebtheit erfreut. Der Hashtag hat auf TikTok bereits 83 Millionen Aufrufe generiert.

„Borg“ steht für „Blackout Rage Gallon“. Bei der Challenge wird ein 1-Gallonen-Wasserbehälter (nicht ganz 4 Liter) ein wenig geleert und mit Alkohol aufgefüllt. Mit hinein kommt eine Art Aroma, etwa Getränkemischungen in Pulverform. Ein Borg entspricht Expert*innen zufolge mindestens 16 Portionen Alkohol.