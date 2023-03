Bold Glamour: Warum der neue TikTok-KI-Filter für Aufregung sorgt

Warum dieser eine, neue TikTok-Filter so stark genutzt wird wie kein anderer, es harsche Kritik gibt und was genau an ihm anders ist.

Einige dieser Videos zum „Bold Glamour“-Filter gingen auch viral, als es Memo Akten , ein Assistenzprofessor für Computer-Kunst am UC San Diego Visual Arts und bekannter, kreativer Technologe teilte. Darin ist etwa eine Frau zu sehen, die sich selbst in der Kamera ansieht und ihre Lippen, Lider und Wangen angreift. Memo Akten hat mehrere TikTok-Videos von Menschen gesammelt, die sich selbst sehen, als sie den TikTok-Filter zum ersten Mal aktiviert haben.

TikTok war diese Woche mehrfach in den Schlagzeilen. Einerseits deshalb , weil die USA, Kanada sowie die EU-Kommission die Social-Media-App wegen eines Spionageverdachts auf ihren Diensthandys verbietet. Es wird vermutet, dass China mittels Hintertür auf die Daten zugreifen kann. Andererseits wegen eines neuen Filters, der für Aufruhr gesorgt hat: Der „Bold Glamour“-Filter stellt alle Filter, die es bisher auf TikTok gab, in den Schatten.

Ausprobiert: Was der Filter mit dem Gesicht macht

Auch ich habe den Filter auf TikTok ausprobiert. Bei mir hat er vor allem Make-up auf die Wangen gezaubert, die Augenbrauen nachgeschärft, meine Wimpern verlängert, die Haut glatter gemacht und mich jünger und stark geschminkt aussehen lassen - allerdings alles in einem Ausmaß, in dem es noch „natürlich“ wirkt und nicht künstlich übertrieben, so dass von vornherein klar ist, dass es sich dabei um einen Filter handelt. Im Original war ich an dem Tag ungeschminkt.

Ich konnte beim Filter aus technischer Sicht absolut keine Fehler feststellen, er wirkte tatsächlich perfekt auf das Gesicht abgestimmt und auch wenn man mit den Finger vor dem Gesicht herumfährt, waren keine Fehler zu erkennen, wie es bei vielen bisherigen Filtern der Fall war.

Selbstwertgefühl könnte darunter leiden

Das Problem daran: Während ich persönlich mich gefestigt genug sehe, um mich nicht von Schönheitsfiltern blenden zu lassen, und nicht glaube, dass ich auf TikTok die „Realität“ sehe, könnte das bei vielen jungen TikTok-Nutzer*innen, die ihre ganze Freizeit dort verbringen, einen ganz anderen Eindruck hinterlassen. Es gibt zahlreiche Studien dazu, dass Teenager traurig oder depressiv werden können, weil sie sich ständig mit anderen Social-Media-Nutzer*innen vergleichen, die sie auf TikTok oder Instagram sehen.

Der „Bold Glamour“-Filter ist aber sicherlich nur der Erste in einer ganzen Reihe von Dingen, die auf uns zukommen wird. Die Entwicklung hat gerade erst begonnen und TikTok hat angekündigt, KI-Filter-Tools für Entwickler*innen freigegeben zu haben.