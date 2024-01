Samsung Galaxy S24 ist da: KI-Handy fordert iPhone heraus

Samsung hat seine neuesten Smartphones präsentiert, das Galaxy S24, das S24+ und das S24 Ultra.

Samsung zählt traditionell zu den ersten Handy-Herstellern, die im neuen Jahr ihre Spitzenmodelle vorstellen. Heuer ist Samsung besonders früh dran. Am Mittwoch gab es die Modellreihe des Galaxy S24 zu sehen. Das neue Handy erscheint, wie schon in den Vorjahren, in 3 Varianten: Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra Gemeinsam haben alle Handys Samsungs großzügiges Update-Versprechen. Ganze 7 Jahre lang soll es für die Geräte Updates geben. S24 und S24+ Die beiden Standard-Modelle sind im Inneren weitgehend ident. Die maßgeblichen Unterschiede liegen im Display bzw. der Größe. So kommt das reguläre S24 mit 6,2 Zoll, während das Plus eine Diagonale von 6,7 Zoll aufweist. Auch abgesehen von der Diagonale sind die Displays unterschiedlich. So kommt das S24 mit 2.340 x 1.080 Pixeln, das Plus mit 3.120 x 1.440. Das wirkt sich auf die Pixeldichte aus, die bei 418 bzw. 516 PPI liegt. In der Praxis dürfte dieser Unterschied allerdings kaum auffallen. Adaptive Bildwiederholrate bis zu 120Hz und die Zertifizierung für HDR10+ sind bei allen S24-Modellen mit an Bord. Die maximale Helligkeit aller S24-Handys liegt bei 2.600 nits.

Samsung Galaxy S24: Technische Daten Toggle Infobox Modellcode : SM-S921B/DS

: SM-S921B/DS Farben: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow

Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Netzwerk : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD

: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD Display: 6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display / adaptive 120 Hz (1~120 Hz) / HDR10+ zertifiziert / Always On / Eye Comfort Shield / Vision Booster / 2.340 x 1.080 / 418 ppi

6,2" FHD+ Dynamic AMOLED 2X Display / adaptive 120 Hz (1~120 Hz) / HDR10+ zertifiziert / Always On / Eye Comfort Shield / Vision Booster / 2.340 x 1.080 / 418 ppi Prozessor: 64-bit 4 nm Deca-Core Exynos 2400 (3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz)

64-bit 4 nm Deca-Core Exynos 2400 (3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz) Speicher: 128 / 256 GB interner Speicher / 8 GB RAM

128 / 256 GB interner Speicher / 8 GB RAM Verfügbarer Speicher: 101 / 219 GB

101 / 219 GB Hauptkamera (Rückseite): 50 MP / 10 MP / 12 MP Triple-Kamera mit LED-Blitz Weitwinkelobjektiv: 50 MP (f1.8), Dual Pixel AF, OIS Teleobjektiv: 10 MP (f2.4) 3x optisch, PD AF, OIS,120° Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP (f2.2)

50 MP / 10 MP / 12 MP Triple-Kamera mit LED-Blitz Weitwinkelobjektiv: 50 MP (f1.8), Dual Pixel AF, OIS Teleobjektiv: 10 MP (f2.4) 3x optisch, PD AF, OIS,120° Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP (f2.2) Frontkamera (Vorderseite): 12 MP (f2.2), Dual Pixel AF

12 MP (f2.2), Dual Pixel AF Akku: 4.000 mAh, Fast Charging 25 W Wired, Wireless 15 W, Wireless PowerShare

4.000 mAh, Fast Charging 25 W Wired, Wireless 15 W, Wireless PowerShare SIM-Karte: SIM-Karte Dual-SIM: 2x Nano-SIM (4FF), eSIM

SIM-Karte Dual-SIM: 2x Nano-SIM (4FF), eSIM Anschlüsse: Anschlüsse USB Typ-C, USB 3.2 Gen 1

Anschlüsse USB Typ-C, USB 3.2 Gen 1 Konnektivität: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast, NFC

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast, NFC Abmessung: 70,6 x 147,0 x 7,6 mm

70,6 x 147,0 x 7,6 mm Gewicht: 167 g

167 g Preis: ab 899 Euro

Während das Ultra-Modell mit Snapdragon-Chip kommt, ist bei den regulären S24s Samsungs hauseigener Exynos-2400-Prozessor “mit AI-powered Performance” an Bord. Mehr zu den KI-Funktionen lest ihr weiter unten. Arbeitsspeicher gibt es 8 bzw. 12 GB. Die Hauptkamera hat einen 50-Megapixel-Bildsensor, beim Tele-Objektiv sind es 10 inklusive 3-fachen optischen Zoom, beim Ultra-Weitwinkel 12 Megapixel. Unterschiede zwischen dem normalen und S24+ gibt es beim Akku. So liegt die Kapazität einerseits bei 4.000 und andererseits bei 4.900 mAh. Die zusätzliche Energie des rund 20 Prozent größeren Akkus dürfte nicht gänzlich durch das größere Display verpuffen, weswegen das S24+ eine längere Laufzeit haben dürfte. Einen Unterschied zwischen den Modellen, den man in der Praxis spüren dürfte, ist die Ladegeschwindigkeit. So lädt das reguläre S24 kabelgebunden nur mit 25W, während das Plus mit 45W lädt.

Samsung Galaxy S24 © Samsung

Galaxy S24+: Technische Daten Toggle Infobox Modellcode : SM-S926B/DS

: SM-S926B/DS Farben: Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow

Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet, Amber Yellow Netzwerk : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD

: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD Display: 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display / adaptive 120 Hz (1~120Hz) / HDR10+ zertifiziert / Always On / Eye Comfort Shield / Vision Booster / 3.120 x 1.440 / 516 ppi

6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display / adaptive 120 Hz (1~120Hz) / HDR10+ zertifiziert / Always On / Eye Comfort Shield / Vision Booster / 3.120 x 1.440 / 516 ppi Prozessor: 64-bit 4 nm Deca-Core Exynos 2400 (3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz)

64-bit 4 nm Deca-Core Exynos 2400 (3,2 GHz + 2,9 GHz + 2,6 GHz + 1,95 GHz) Speicher : 256 / 512 GB GB interner Speicher, 12 GB RAM

: 256 / 512 GB GB interner Speicher, 12 GB RAM Verfügbarer Speicher: 219 / 453 GB

219 / 453 GB Hauptkamera (Rückseite): 50 MP / 10 MP / 12 MP Triple-Kamera mit LED-Blitz Weitwinkelobjektiv: 50 MP (f1.8), Dual Pixel AF, OIS Teleobjektiv: 10 MP (f2.4) 3x optisch, PD AF, OIS,120° Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP (f2.2)

50 MP / 10 MP / 12 MP Triple-Kamera mit LED-Blitz Weitwinkelobjektiv: 50 MP (f1.8), Dual Pixel AF, OIS Teleobjektiv: 10 MP (f2.4) 3x optisch, PD AF, OIS,120° Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP (f2.2) Frontkamera (Vorderseite): 12 MP (f2.2), Dual Pixel AF

12 MP (f2.2), Dual Pixel AF Akku : 4.900 mAh, Fast Charging 45 W Wired, Wireless 15 W, Wireless PowerShare

: 4.900 mAh, Fast Charging 45 W Wired, Wireless 15 W, Wireless PowerShare SIM-Karte: SIM-Karte Dual-SIM: 2x Nano-SIM (4FF), eSIM

SIM-Karte Dual-SIM: 2x Nano-SIM (4FF), eSIM Anschlüsse: Anschlüsse USB Typ-C, USB 3.2 Gen 1

Anschlüsse USB Typ-C, USB 3.2 Gen 1 Konnektivität: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast, NFC

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6e 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, HE160, MIMO, 1024-QAM, WiFi-Direct, Miracast, NFC Abmessung : 75,9 x 158,5 x 7,7 mm

: 75,9 x 158,5 x 7,7 mm Gewicht: 196 g

196 g Preis: ab 1.149 Euro

S24 Ultra Das Ultra-Modell ist der größte, dickste und schwerste Ableger. Das liegt nicht zuletzt an dem integrierten S Pen sowie dem größeren Display. So kommt das S24 Ultra mit einem 6,8-Zoll-Display mit der Auflösung 3.120 x 1.440 Pixel. Herzstück ist ein Snapdragon 8 Gen 3. Arbeitsspeicher sind 12 GB mit an Bord. Bemerkenswert ist zudem, dass das Ultra das einzige S24-Modell ist, das in einer Variante mit einem Terabyte Speicher verkauft wird. Ein weiterer Faktor, mit dem sich das Ultra von den anderen S24 abhebt, ist die Kamera. So gibt es eine Hauptkamera mit 200 Megapixel inklusive Laser-Autofokus, ein Duo-Teleobjektiv mit 50 und 10 Megapixel sowie ein Ultra-Weitwinkelobjektiv mit 12 Megapixel. Mit einer Kapazität von 5.000 mAh hat das S24 Ultra den größten Akku der S24-Reihe, der Unterschied zum Plus sind aber nur 100mAh. Bei der Ladegeschwindigkeit ist das Ultra nicht ultra-schnell: Wie beim Plus sind es kabelgebunden maximal 45W.

Samsung Galaxy S24 Ultra © Samsung

Galaxy S24 Ultra: Technische Daten Toggle Infobox Modellcode : SM-S928B/DS

: SM-S928B/DS Farben: Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow

Titanium Black, Titanium Gray, Titanium Violet, Titanium Yellow Netzwerk : 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD

: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD Display: 6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display / adaptive 120 Hz (1~120 Hz) / HDR10+ zertifiziert / Always On / Eye Comfort Shield / Vision Booster / 3.120 x 1.440 / 505 ppi

6,8" QHD+ Dynamic AMOLED 2X Display / adaptive 120 Hz (1~120 Hz) / HDR10+ zertifiziert / Always On / Eye Comfort Shield / Vision Booster / 3.120 x 1.440 / 505 ppi Prozessor: 64-bit 4 nm Octa-Core Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (3,39 GHz + 3,1 GHz + 2,9 GHz + 2,2 GHz)

64-bit 4 nm Octa-Core Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy (3,39 GHz + 3,1 GHz + 2,9 GHz + 2,2 GHz) Speicher: 256 GB / 512 GB / 1 TB interner Speicher, 12 GB RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB interner Speicher, 12 GB RAM Verfügbarer Speicher: 230 / 485 / 995 GB

230 / 485 / 995 GB Hauptkamera (Rückseite): 200 MP / 50 MP / 10 MP / 12 MP Quad-Kamera mit Laser-Autofokus und LED-Blitz

Weitwinkelobjektiv: 200 MP (f1.7), Super Quad Pixel AF, OIS, Super Clear Lens, Duo-Teleobjektiv: Teleobjektiv (1): 50 MP (f3.4) 5x optisch, Quad Pixel AF, OIS, Teleobjektiv (2): 10 MP (f2.4), 3x optisch, Dual Pixel AF, OIS, 120° Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP (f2.2), Dual Pixel AF

200 MP / 50 MP / 10 MP / 12 MP Quad-Kamera mit Laser-Autofokus und LED-Blitz Weitwinkelobjektiv: 200 MP (f1.7), Super Quad Pixel AF, OIS, Super Clear Lens, Duo-Teleobjektiv: Teleobjektiv (1): 50 MP (f3.4) 5x optisch, Quad Pixel AF, OIS, Teleobjektiv (2): 10 MP (f2.4), 3x optisch, Dual Pixel AF, OIS, 120° Ultra-Weitwinkelobjektiv: 12 MP (f2.2), Dual Pixel AF Frontkamera (Vorderseite): 12 MP (f2.2), Dual Pixel AF

12 MP (f2.2), Dual Pixel AF Akku: 5.000 mAh, Fast Charging 45 W Wired, Wireless 15 W, Wireless PowerShare

5.000 mAh, Fast Charging 45 W Wired, Wireless 15 W, Wireless PowerShare SIM-Karte: Dual-SIM: 2 x Nano-SIM (4FF), eSIM

Dual-SIM: 2 x Nano-SIM (4FF), eSIM Anschlüsse: USB Typ-C, USB 3.2 Gen 1

USB Typ-C, USB 3.2 Gen 1 Konnektivität: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast, NFC, UWB (Ultra Wide Band)

Bluetooth 5.3, Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 G + 5 GHz + 6 GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM, Wi-Fi Direct, Miracast, NFC, UWB (Ultra Wide Band) Abmessung: 79,0 x 162,3 x 8,6 mm

79,0 x 162,3 x 8,6 mm Gewicht: 232 g

232 g Preis: ab 1.449 Euro

Künstliche Intelligenz Im Zentrum des S24 steht laut Samsung Künstliche Intelligenz. Das Unternehmen nennt die Sammlung an Funktionen Galaxy AI. Sie soll für verschiedene Features zum Einsatz kommen. Darunter etwa Live Translate, also Echtzeitübersetzung. Das Feature gleicht in etwa dem, was man schon von anderen Herstellern, wie Google, kennt. So kann man ein Telefongespräch mithilfe des Handys simultan übersetzen lassen. Das Feature liegt direkt in der nativen Telefonier-App. Insgesamt 13 Sprachen sollen zum Start unterstützt werden. Das funktioniert auch auf Deutsch und offline, sofern man die Sprachpakete im Vorhinein herunterlädt. Mithilfe von Circle AI sollen Nutzer*innen einfach einkreisen können, wonach sie suchen sollen, das Handy übernimmt dann den Rest. Das Feature ist gemeinsam mit Google realisiert worden, das mit Lens bereits eine sehr ähnliche Funktionalität bietet. Die Idee ist, dass man auf einem Foto etwa ein bestimmtes Kleidungsstück einkreist und dann Online-Shops findet, die es verkaufen. Einschränkungen gibt es bei Personen. Hier werden nur Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen gefunden.

© Samsung