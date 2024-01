Samsung und Google bringen einheitliche Sharing-Funktion für Android

Google verkündete bei der Technik-Messe CES in Las Vegas, dass es sich mit Samsung zusammentut. Die 2 Unternehmen wollen gemeinsam eine Sharing-Funktion anbieten, die „Quick Share“ heißen soll. Die neue Funktion wird das bereits bestehende Android-Ökosystem erweitern.

Neuer Standard für Android

Eine ähnliche Funktion gibt es bei Google schon: Seit 2020 können mit „Nearby Share“ Daten zwischen Android-Geräten geteilt werden. Bei Samsung hieß das bisher bereits „Quick Share“. Jetzt sollen die 2 Funktionen zu einer werden und diesen Namen verwenden. Es soll „die beste integrierte Standardoption für das direkte Teilen von Inhalten“ werden, erklärten die beiden Unternehmen bei der CES. Außerdem soll „Quick Share“ zu einer vorinstallierten App auf Windows-PCs werden.

Durch einfaches Tippen auf das Quick Share-Symbol soll eine Liste der verfügbaren Geräte in der Nähe angezeigt werden können. „Sie behalten die Kontrolle über Ihre Privatsphäre und können in den Einstellungen Ihres Telefons auswählen, wer Ihr Gerät erkennen und Dateien senden darf“, erklärt Google in einem Blog-Beitrag. Die neue Funktion soll im Februar 2024 für alle Geräte kommen, die bereits jetzt über die „Nearby Share“-Funktion verfügen.

