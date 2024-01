Das sind die interessantesten Produkte der Technik-Messe CES

In der Theorie kann er Heizung und Licht regulieren und mit seinem eingebauten Projektor Informationen an die Wand werfen oder einen Sternenhimmel an die Decke. Zur Bespaßung von Hund und Katz kann er entsprechende Motive auf dem Boden projizieren. Aus der Ferne kann man mit Ballie chatten und ihm Anweisungen geben. Noch ist unklar, ob es der Roboter in den Handel schafft oder ob er lediglich ein Konzept bleibt.

Chatbots fürs Auto

Hightech-Autos nehmen bei der CES wieder viel Raum ein. So fuhr Sony sein zusammen mit Honda gebautes Konzeptauto Afeela mit einem PS5-Controller auf die Bühne. BMW und Volkswagen haben angekündigt, Chatbots in ihre Fahrzeuge zu integrieren. Während BMW auf Amazons Alexa setzt, wird VW seine Autos mit ChatGPT ausstatten.

