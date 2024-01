VW stattet Autos mit ChatGPT aus: Das kann die KI im Cockpit

Volkswagen will der erste Autohersteller sein, der den KI-Chatbot in seine Fahrzeuge integriert. Ab dem Frühjahr werden bereits mehrere VW-Serienfahrzeuge mit ChatGPT ausgestattet sein, kündigte das Unternehmen auf der Tech-Messe CES an.

Der neue KI-Chatbot wird in Verbindung mit der neuesten Infotainment-Generation in folgenden Modellen angeboten: ID.7, ID.5, ID.4, ID.3, im neuen Tiguan, im neuen Passat sowie im neuen VW Golf.

ChatGPT wird dabei nahtlos in den hauseigenen VW-Sprachassistenten IDA integriert. Ziel ist es, die Sprachsteuerung des Infotainmentsystems natürlicher zu machen und insofern zu verbessern. Eine kleine Demo davon wurde im Rahmen der Pressekonferenz gezeigt.

➤ Mehr lesen: ​​​​​​​KI-Handy - Samsung kündigt neue Smartphone-Ära an