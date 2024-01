KI-Handy: Samsung kündigt neue Smartphone-Ära an

Mit einem Teaser-Video schraubt Samsung die Erwartungen an das kommende Galaxy S24 in die Höhe.

"Beim Galaxy Unpacked am 17.Jänner wirst du etwas erleben, das alles Bisherige ändert", so kündigt Samsung die Präsentation seiner neuen Flaggschiff-Handys an. "Mach dich bereit für Galaxy AI", heißt es in einer Aussendung.

Ob sich der koreanische Hersteller mit einer solchen Ankündigung einen Gefallen tut, wird sich zeigen. Die Erwartungen an das Samsung Galaxy S24 und seine Künstliche-Intelligenz-Funktionen sind damit riesig.

Künstliche Intelligenz im Mittelpunkt

In einem Teaser-Video zeigt Samsung die bisherigen Evolutionsschritte von Mobiltelefonen. Nachdem Comeback der Flip-Phones in Form der faltbaren Samsung-Phones, fragt eine Protagonistin, was wohl als Nächstes kommt.

Daraufhin deutet Samsung "eine neue Ära von Smartphones" an, um die Frage mit "Galaxy AI is coming" zu beantworten. Was ein solches KI-Handy können soll, ist erst vor Kurzem in einem Leak möglicherweise bereits durchgesickert.

