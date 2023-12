Samsung Galaxy S24: Alle Details, die bereits bekannt sind

Ob Samsung im Zuge des S24-Launchs auch Smartwatches , Kopfhörer oder andere Geräte präsentieren wird, ist noch weitgehend unklar. Als gesichert gilt, dass Samsung - wie bereits in den vergangenen Jahren - insgesamt 3 neue Smartphones präsentieren wird.

Erst vor kurzem ist das Samsung Galaxy S23 FE in Österreich auf den Markt gekommen . Das günstigere Flaggschiff bekommt jedoch demnächst harte Konkurrenz. Denn das neue Jahr beginnt gleich mit der Präsentation der neuen Samsung-Spitzengeräte.

Wie sieht es Display und Prozessor aus?

Verbesserungen soll es bei der Display-Qualität geben. Hier soll die maximale Peak-Helligkeit einen enormen Schub von 1.750 Nits auf 2.600 Nits erhalten - bei allen Modellen. An der Auflösung soll sich nichts Nennenswertes ändern.

Beim Prozessor herrscht noch immer Unklarheit darüber, ob der Qualcomm Snapdragon Gen 3 in allen Regionen zum Einsatz kommen wird. Möglicherweise werden S24-Handys in Europa und so auch Österreich mit dem hauseigenen Samsung Exynos 2400 ausgestattet sein.

