Eine neue Smartphone-Ära: Das dürfen Sie von den neuesten AI-Handys erwarten

AI ist derzeit in aller Munde. Es war nur eine Frage der Zeit, bis die neuesten AI-Features ihren Weg auch in unsere Handys finden. Von beeindruckenden Bildbearbeitungsmöglichkeiten bis hin zur Live-Übersetzung von Gesprächen: Ein Anbieter zeigt nun, wie die Zukunft der Smartphones aussieht.

Obwohl AI-Funktionen (Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz) wie Sprachsteuerung oder Gesichtserkennung schon länger in den meisten Smartphones State of the Art waren, könnte man diese Features im Vergleich zu den jüngsten Entwicklungen im Bereich der AI schon fast als überholt bezeichnen. Denn die neue Samsung Galaxy S24 Serie , die mit noch nie dagewesenen AI-Funktionen dank Galaxy AI besticht, leitet das nächste Jahrzehnt der mobilen Innovationen ein. Welche Highlights die neue Galaxy Serie mit sich bringt und wie die AI den Weg frei macht für eine neue Ära an Smartphones, verraten wir Ihnen hier.

Was können die neuen Handys der Galaxy S24 Serie? Die 10 besten Funktionen im Überblick

1. Live-Übersetzungen – ganz ohne Dolmetscher*in

Vorbei sind die Zeiten, wo Sie sich mit Händen und Füßen im Ausland verständigen und mühselig alles, was Sie sagen wollen, in eine Übersetzungs-App tippen mussten. Denn die Geräte der Galaxy S24 Serie machen sich die AI zunutze, um die Kommunikation mit einer Live Translate Funktion maßgeblich zu vereinfachen – einer Sprach- und Textübersetzung von Anrufen innerhalb der nativen App. Ob Sie nun mit Freund*innen aus aller Welt plaudern oder während einer Auslandsreise eine Reservierung in einem lokalen Restaurant tätigen wollen: Live Translate übersetzt Ihr Gespräch ganz einfach in Echtzeit für Sie. Auch bei Nachrichten können Sie sich auf Ihr Galaxy S24 Gerät verlassen: Die in der Tastatur eingebaute Galaxy AI kann Nachrichten in 13 Sprachen übersetzen.



2. Transkribieren schneller denn je

Sie führen ein Interview und brauchen die Konversation in schriftlicher Form? Oder Sie benötigen ein Protokoll für einen Business-Call? Zu diesem Zweck können Transkriptionen, also Übertragungen von gesprochener Sprache in Text, sehr nützlich sein. Bisher war das jedoch mit erheblichen Kosten für eine Transkriptionssoftware oder einem enormen Arbeitsaufwand verbunden – bisher! Denn hier kommt Ihnen die Interpreter Funktion zugute, die Live-Gespräche dank AI direkt auf einer geteilten Bildschirmansicht übersetzt, damit sich gegenüberstehende Personen eine Verschriftlichung von dem erhalten, was gesagt wurde – ganz ohne Mobilfunkdaten oder WLAN. Auch sonst sind schriftliche Protokolle von Sprachaufnahmen mit der neuen Galaxy S24 Serie möglich, ohne dass Sie zusätzliche Apps oder Tools von Drittanbietern verwenden müssen: Transcript Assist kann selbst bei mehreren Gesprächspartner*innen transkribieren, zusammenfassen und übersetzen.



3. Müheloses Schreiben dank persönlichem Schreibassistenten

Den richtigen Ton in Texten zu treffen, ist oft gar nicht so einfach. Hier kommt die AI-Funktion Chat Assist ins Spiel: Dank ihr müssen Sie zukünftig nicht mehr lange grübeln, welche Formulierung Sie in Nachrichten oder anderen Apps wählen sollen. Wie ein persönlicher Schreibassistent schlägt die Funktion Ihnen passende Formulierungen, ganze Nachrichten oder Texte, beispielsweise als Caption für die sozialen Medien, vor und hilft Ihnen so, Ihre Kommunikation zu verbessern.