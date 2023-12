Preis des Galaxy S24 ist durchgesickert

Dem niederländischen Portal GalaxyClub.nl wurde von Samsung eine offizielle Preisliste für die neue Samsung-Galaxy-S24-Reihe zugespielt. Die Preisangaben beziehen sich auf die Benelux-Länder, dürften aber auch in anderen westeuropäischen Ländern nicht viel abweichen. Im Vergleich zum Galaxy S23 bietet man einige Varianten sogar etwas günstiger an, nur beim Topmodell muss man etwas drauflegen.

Ähnliche Preisgestaltung wie beim Galaxy S23

Das Basismodell mit 128 GB internem Speicher wird laut Leak um 899 Euro in den Handel kommen. Damit wäre das Gerät 50 Euro günstiger als sein Vorgänger. Grund für die Preisreduktion ist der günstigere UFS-3.1-Speicher, der im Smartphone verbaut ist.

➤ Mehr lesen: Samsung Galaxy S24: Alle Details, die bereits bekannt sind

Der Einstiegspreis für das Galaxy S24 Plus mit 256 GB Speicher liegt demnach bei 1.149 Euro, was ebenso 50 Euro unter dem Einstiegspreis des Vorgängers liegt. Nur das Topmodell, dem Galaxy S24 Ultra, wird mit einer UVP von 1.449 Euro etwas teurer als der Vorgänger.

Das liegt am RAM-Upgrade: Während das S23 Ultra (UVP: 1.399 Euro) in der Basisversion nur mit 8 GB RAM daherkam, soll das S24 Ultra in allen Versionen mit 12 GB RAM ausgestattet werden. Die Version mit 512 GB Festspeicher kostet mit 1.569 Euro in etwa gleich viel wie der Vorgänger.

Die komplette geleakte Preisliste für die Galaxy-S24-Reihe:

Galaxy S24

8/128GB: 899 Euro

8/256GB: 959 Euro Galaxy S24+

12/256GB: 1149 Euro

12/512GB: 1269 Euro Galaxy S24 Ultra