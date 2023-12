Samsung Galaxy S24: Erste offizielle Bilder aufgetaucht

Mitte Jänner wird die Präsentation der neuen Samsung-Spitzengeräte erwartet. Das bedeutet, dass sich die diesbezüglichen Leaks häufen und immer mehr Details über die Samsung Galaxy S24 Phones durchsickern.

Viele Eckdaten sind bereits in den vergangenen Wochen und Monaten ans Tageslicht gekommen, unter anderen, dass das Ultra-Modell einen Titan-Rahmen haben soll und gleichzeitig von einer zentralen Design-Änderung geprägt wird.

Beim Look des Standardmodells Galaxy S24 und der Plus-Variante soll sich am Look gar nicht allzu viel ändern. Abgesehen von den neuen Farbvarianten werden die beiden Modelle wieder mit einem flachen Design und kompromisslosen Kanten kommen.

