Wann euer Samsung-Handy die neuen Android-14-Funktionen erhält

Einige Flaggschiff-Handys von Samsung dürften das Update auf das neue One UI 6 - wie der koreanische Hersteller sein User-Interface bezeichnet - bereits erhalten haben. In den kommenden Wochen folgen Samsung-Geräte der Mittel- und Einstiegsklasse.

Neuerungen durch One UI 6

One UI 6, das auf Android 14 aufbaut, bringt zwar keine revolutionären Neuerungen, haucht den Handys aber ein wenig frischen Wind ein. Einige neuen Funktionen sind aber dennoch dabei.

Am auffallendsten sind die Design-Änderungen am Homescreen, am Lockscreen, bei den Benachrichtigungen und vor allem am Quick-Panel - jenes Menü, das erscheint, wenn man vom oberen Display-Rand nach unten wischt.

Außerdem bringt One UI 6 neue Widgets, kleinere Änderungen bei der Kamera- und Wetter-App. Verbesserungen soll es auch beim Datenschutz und der Gerätesicherheit geben.

Der Zeitplan für das Update auf One UI 6 (Android 14)

Die Smartphones der Galaxy S23-Serie haben das Update auf One UI 6 bereits erhalten.

13. November 2023:

Galaxy A34 5G

Galaxy A54 5G

Galaxy Z Flip5

Galaxy Z Fold5

15. November 2023:

Galaxy S22

Galaxy S22+

Galaxy S22 Ultra

20. November 2023:

Galaxy A13 5G

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+ 5G

Galaxy Z Flip4

Galaxy Z Fold4

24. November 2023:

Galaxy S21 FE 5G

27. November 2023:

Galaxy A52

Galaxy A52s 5G

Galaxy A13

Galaxy A23 5G

Galaxy Z Flip3 5G

Galaxy Z Fold3 5G

30. November 2023:

Galaxy A72

04. Dezember 2023:

Galaxy A04s

08. Dezember 2023:

Galaxy XCover5

Datum noch nicht bestätigt: