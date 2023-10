So viel kostet das "Billig-Flaggschiff" Samsung Galaxy S23 FE

Das Samsung Galaxy S23 FE schlägt eine Brücke zwischen dem populären Mittelklasse-Handy Galaxy A54 und den Spitzengeräten der S23-Reihe . Die Spezifikationen des Displays sowie die Kamera, die unter anderem über einen 3-fachen optischen Zoom verfügt, siedeln das neue Samsung-Smartphone zumindest in der obersten Mittelklasse an.

Upgrades für 4 Android-Generationen

Aufhorchen lässt Samsung auch mit einem Update-Versprechen: Das Samsung Galaxy S23 FE und das Galaxy Tab S9 FE werden demnach die kommenden 4 Android-Generation erhalten und insgesamt 5 Jahre lang mit Sicherheits-Updates versorgt.

Schade ist nur, dass die Geräte noch mit Android 13 auf den Markt kommen. Da Android 14 bereits veröffentlicht wurde und das entsprechende Update schon demnächst ansteht, fällt man quasi um eine Android-Version um.

Die Preisfrage

Eigentlich wurde erwartet, dass das S23 FE noch rechtzeitig für das anstehende Weihnachtsgeschäft in den Handel kommen soll. Während das in den USA der Fall ist, geht es sich in Europa leider nicht aus. Hier wird die "Fan Edition" erst im Jänner auf den Markt kommen.

Deswegen wurden auch noch keine Euro-Preise genannt, nur die Dollar-Bepreisung wurde bekannt gegeben. In den USA ist das Samsung Galaxy S23 FE bereits ab 599 Dollar zu haben. Das lässt Hoffnung aufkommen, dass das Gerät hierzulande in etwa 600 Euro kosten wird.